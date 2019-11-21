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Полуголый мужчина четыре дня выживал среди крокодилов

Комментариев: 4
Австралиец попал в ДТП в 100 километрах от дома в ненаселенной дикой местности. Он пил воду из водоемов с крокодилами.
Австралиец четыре для выживал в дикой природе
Австралиец четыре для выживал в дикой природе
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Житель австралийского города Кованьяма четыре дня провел в диком буше без одежды и обуви. Об этом пишет Daily Mail.

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Когда 44-летний Джерри Дэвид ехал ночью домой, на дорогу выбежала корова и мужчина попал в ДТП. Инцидент произошел в 100 километрах от дома в дикой местности.

Авто сломалось и Дэвиду пришлось на протяжении четырех дней выживать в буше. У мужчины не было запасов воды и еды, более того, на нем были только шорты.

В месте, где австралиец заблудился температура днем достигает 40 градусов, а в водоемах обитают крокодилы. Именно из этих водоемов Дэвиду пришлось пить воду.

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Полицейские нашли мужчину в 30 километрах от места ДТП. Он хорошо знал специфику местной природы, что и помогло ему выжить. Его здоровье в полном порядке.

Ранее сообщалось, что девочка оседлала крокодила и спасла подругу от гибели.

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Теги: Австралия, природа, крокодилы, мужчина, выживание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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страхшоссе    21.11.2019, 12:19
Оценка:  +2
страхшоссе
а кродилы ? что с здоровьем крокодилов ?
SEMPENTY    21.11.2019, 11:33
Оценка:  0
SEMPENTY
Черта с два он бы выжил в Украине, с нашими дорогами, водоемами, и бродячими собаками.
tinkerrr    21.11.2019, 11:53
Оценка:  -2
tinkerrr
ты же выжил, так что не ной
sharry-sharry    21.11.2019, 12:09
Оценка:  -3
sharry-sharry
Ой дурак...SEMPENTY,написать что то умное ума не хватило?Одни высеры беспонтовые,не надоело еще?
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