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Корабли Украины были целыми, унитазы на месте – РФ

Комментариев: 25
В России отрицают "угробленные россиянами" корабли.
По сообщению РФ, украинские корабли находились в надлежащем состоянии
По сообщению РФ, украинские корабли находились в надлежащем состоянии
Офис президента

ФСБ России заявило о том, что украинские военные корабли были переданы в целостном состоянии и с рабочей сантехникой. Речь идет о кораблях, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Об этом сообщают Россми со ссылкой на видео Центра общественных связей ФСБ.

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'"ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", - говорится в сообщении.

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"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны".

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Напомним, РФ попросят вернуть оборудование, снятое с кораблей. На ремонт военных судов, которые вернулись в Украину после захвата в Керченском проливе, понадобится три месяца, указал Владимир Зеленский.

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Теги: Украина, РФ, военные корабли
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Комментариев (25)
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foster12    21.11.2019, 12:37
Оценка:  0
foster12
Да, кстати, на видео нет время и таты съемки.
Это делаю специально для фальсификаций....
Boxerogos    21.11.2019, 12:36
Оценка:  +1
Boxerogos
Нежданчик!Очередной зашквар наших"можнавладцив"!Хот я удивляться нечему.Свинтили розетки,плафоны и унитазы с целью перепродажи,а обвинили в этом Россию.Хотели убить двух зайцев сразу,но в итоге дважды выстрелили сами себе в ногу.))))))))))))))))
SINOBI-LIFE    21.11.2019, 12:23
Оценка:  -5
SINOBI-LIFE
Педерации весь мир не верит!!!
foster12    21.11.2019, 12:15
Оценка:  -4
foster12
На сколько я помню, во время и до начала буксировки на азовском и черном морях штормило.
А на видео тишь да гладь....
Путин_xyйло    21.11.2019, 12:17
Оценка:  -5
Путин_xyйло
А в прошлом году не штормило!
foster12    21.11.2019, 12:35
Оценка:  -1
foster12
Можно проверить на метео....
tulchanin    21.11.2019, 12:27
Оценка:  +5
tulchanin
На последних кадрах тоже не штормит, там не украинский буксир с украинским флагом ? И подписывают актеры ?
fkrfyfan    21.11.2019, 12:11
Оценка:  -3
fkrfyfan
Экипажи доблестных украинских моряков успели удачно помародёрствовать
Путин_xyйло    21.11.2019, 12:16
Оценка:  -4
Путин_xyйло
Дятел! Экипаж моряков,- это как команда игроков или руские воры. Не нужно усугублять
COZEL    21.11.2019, 12:07
Оценка:  0
COZEL
21.11.19. 12:04
"Командующий ВМФ Украины адмирал И.Воронченко рассказал,что отзывает своё заявление на счёт "разграбление Россией бронекатеров".
Проведено расследование,задержаны двое военнослужащих сопровождавших возвращённые бронекатера".
Украина.UA
Путин_xyйло    21.11.2019, 12:09
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Как ты козел все "новости" раньше СМИ узнаешь
Колишній-східняк    21.11.2019, 12:10
Оценка:  -4
Колишній-східняк
На запит Командующий ВМФ Украины адмирал И.Воронченко рассказал,что отзывает своё заявление на счёт "разграбление Россией бронекатеров". Проведено ... не знайдено жодного документа.
Путин_xyйло    21.11.2019, 12:11
Оценка:  -3
Путин_xyйло
ЩаЗ козел "напечатает"!
foster12    21.11.2019, 11:56
Оценка:  +4
foster12
Да они весь мир за лохов считают. Лучше бы не позорились...
Путин_xyйло    21.11.2019, 12:08
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Если Украинская сторона в момент приема свое кино не сняла, - то лохи. На такое дело нужно было старого опытного мичмана посылать Но что-то подсказывает что наших даже внутрь не пустили!
Путин_xyйло    21.11.2019, 11:41
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Такое "кино" кацапы могли снять в прошлом году, после отжатия! Если бы там в кадре были те кто принимал, не вопрос, наши накуролесили, но там такого не видать только монтаж!
tulchanin    21.11.2019, 12:08
Оценка:  -2
tulchanin
Так и украинцы могут теперь снять любое "кино", режиссер Сенцов же вернулся! =)
На подписании актов корабли осмотрели ?
Состояние в актах указали ?
Свое видео состояния "при приемке" сняли ?
Если есть - пусть публикуют, если нет - тогда "слова" против "слов", без доказательств.
Путин_xyйло    21.11.2019, 12:11
Оценка:  -4
Путин_xyйло
Лучше снять что понравится с кацапских судов, если зайдут в Украину!
tulchanin    21.11.2019, 12:19
Оценка:  0
tulchanin
Путин_xyйло
Ну лучше так лучше, снимайте, я не против.
Колишній-східняк    21.11.2019, 11:29
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Так что, команда сама всё посрывала и за борт? Мы в это должны верить?
Колишній-східняк    21.11.2019, 11:34
Оценка:  +4
Колишній-східняк
А чего же их не своим ходом пригнали, а на буксире? Ведь когда силой захватывали, их же не тянули, а они своим ходом шли.
tulchanin    21.11.2019, 12:10
Оценка:  -1
tulchanin
"Верить" никому нельзя. Нужны факты... видео передачи с участием обеих сторон, акты с указанием состояния и подписями обеих сторон. А "бла-бла" обе стороны неплохо делать умеют.
Путин_xyйло    21.11.2019, 12:12
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Иди НАХ_расию!
tulchanin    21.11.2019, 12:18
Оценка:  +1
tulchanin
Путин_xyйло
Хэх, веский довод, "аргументы" - твое второе имя ? =)))
Woodbrother    21.11.2019, 11:29
Оценка:  +4
Woodbrother
Все россияне - воры. Удивляться тут нечему. Она на своей азии так живут.
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