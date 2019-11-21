Корабли Украины были целыми, унитазы на месте – РФ
ФСБ России заявило о том, что украинские военные корабли были переданы в целостном состоянии и с рабочей сантехникой. Речь идет о кораблях, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Об этом сообщают Россми со ссылкой на видео Центра общественных связей ФСБ.
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'"ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", - говорится в сообщении.
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"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны".
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Напомним, РФ попросят вернуть оборудование, снятое с кораблей. На ремонт военных судов, которые вернулись в Украину после захвата в Керченском проливе, понадобится три месяца, указал Владимир Зеленский.
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Это делаю специально для фальсификаций....
А на видео тишь да гладь....
"Командующий ВМФ Украины адмирал И.Воронченко рассказал,что отзывает своё заявление на счёт "разграбление Россией бронекатеров".
Проведено расследование,задержаны двое военнослужащих сопровождавших возвращённые бронекатера".
Украина.UA
На подписании актов корабли осмотрели ?
Состояние в актах указали ?
Свое видео состояния "при приемке" сняли ?
Если есть - пусть публикуют, если нет - тогда "слова" против "слов", без доказательств.
Ну лучше так лучше, снимайте, я не против.
Хэх, веский довод, "аргументы" - твое второе имя ? =)))