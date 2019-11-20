Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На школьной парковке в США обнаружили бомбу

Комментариев: 0
Нашедший самодельную бомбу садовник отнес ее в административное здание, после чего эвакуировать пришлось всю школу.
Полицейские обыскали всю территорию
Полицейские обыскали всю территорию
gettyimages.com

На школьной парковке в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния обнаружили самодельную бомбу. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает издание Mercury News со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, нашел бомбу школьный садовник, он отнес находку в административное здание учебного заведения.

Прибывшая на место инцидента полиция эвакуировала школу. Бомба была обезврежена.

В здании также провели обыск, других подозрительных устройств не обнаружили.

В настоящее время расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам. Посылки с самодельными взрывчатками были отправлены нескольким американским политикам, в том числе экс-президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, бомба, школа, парковка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь