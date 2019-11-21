В США заявили о прорыве в солнечной энергетике

Стартап Билла Гейтса заявил о разработке новой технологии, которая способна "обрушить цены на ископаемые виды топлива" и не производит выбросы CO2.

Стартап Heliogen, финансируемый в том числе фондом Билла Гейтса, разработал уникальный метод концентрации солнечного света, сообщает CNN.

На сегодняшний день технология позволяет добиться температуры более 1000 градусов Цельсия, а в ближайшем будущем показатель планируют увеличить до 1500 градусов Цельсия. Этих температур достаточно для того, чтобы тяжелая промышленность смогла частично отказаться от сжигания угля или газа.

В Heliogen создали "солнечную печь", способную разогревать вещества до температуры, которая составляет четверть от температуры на поверхности Солнца.

Таким образом прорыв в солнечной энергетике может помочь снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

"Мы внедряем технологию, которая способна обрушить цены на ископаемые виды топлива, она также совсем не производит выбросы CO2. И это действительно святой Грааль", - рассказал генеральный директор Heliogen Билл Гросс.

Добиться такого результата удалось за счет сочетания программного обеспечения и машинного зрения с технологией сверхточного управления зеркалами, отражающими солнечные лучи.

Стоимости своих решений в Heliogen пока что не называют. Но говорят, что тепло от их станций будет "стоить вполовину дешевле, производимого при помощи ископаемого топлива".

Ранее сообщалось, что в Сахаре запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию, мощностью более 1,5 ГВт, которую строили около трех лет.

До этого крупнейшей в мире солнечной электростанцией называлась электростанция Noor Abu Dhabi в ОАЭ, которая открылась в июле этого года. При выходе на полную мощность солнечная электростанция будет производить 1,18 гигаватт электроэнергии.

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