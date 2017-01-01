В Грузии протестующие подрались с полицией

Потасовка произошла у здания правительства, где активисты пытались повесить символический замок.

Протестующие в Тбилиси символически повесили замок на заборе у здания правительства Грузии. Сначала они пытались запереть главный подъезд, но полиция не допустила их к месту. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает IPN.

Отмечается, что попытки повесить замок на ворота привели к потасовке между правоохранителями и протестующими.

Обе стороны остаются на месте происшествия. Представители оппозиции и общественные активисты запланировали 21 ноября провести акцию протеста у здания администрации правительства.

Между тем в Тбилисском городском суде ночью вынесли приговор 12 активистам оппозиции, задержанным 18 ноября во время разгона акции протеста у парламента Грузии.

К административному аресту приговорили десять человек, в том числе восемь общественных активистов и двух представителей оппозиционной партии Единое национальное движение. Еще двое активистов получили устное предупреждение и штраф. Судья перенес рассмотрение дел еще 25 задержанных.

Жесткий разгон. Грузины протестуют за выборы

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

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