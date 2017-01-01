В Бразилии мужчина застрелил бездомную за один реал

Бездомная упала посреди дороги. Около пострадавшей, которая неподвижно лежит на земле, остановился прохожий.

В Бразилии мужчина убил бездомную, которая попросила у него один реал, сообщает Unilad

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как в центре Рио-де-Жанейро бездомная женщина подходит к мужчине и начинает с ним разговор. Девушка просит у него один реал (5,75 грн). Мужчине не понравилась такая просьба, поэтому он решил проучить ее.

Он сделал как минимум два выстрела. Бездомная упала посреди дороги. Около пострадавшей, которая неподвижно лежит на земле, остановился прохожий, чтобы помочь ей. Женщину доставили в больницу Азеведо Лима, где ее объявили мертвой.

Президент Бразилии Жаир Больсонаро в мае подписал указ, который позволил широкому кругу людей, включая дальнобойщиков и политиков, носить оружие без необходимости доказывать, зачем оно им нужно. Позже законодатели в стране смягчили его, разрешив носить оружие ограниченному кругу людей, например, охотникам.

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