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В Молдове разбили мемориальные плиты советским солдатам

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Памятные гранитные плиты были установлены на стенах долговременной огневой точки 417 Тираспольского укрепрайона фортификационной "линии Сталина".
Табличка в честь лейтенанта Суворина разбита
Табличка в честь лейтенанта Суворина разбита
Алексей Петрович / Facebook

В Молдове неизвестные разбили мемориальные плиты советским солдатам в окрестностях села Кошница Дубоссарского района. Об этом накануне сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович на своей странице в Facebook.

По его словам, памятные гранитные плиты были установлены на стенах долговременной огневой точки 417 Тираспольского укрепрайона фортификационной "линии Сталина".

"Была уничтожена и табличка в честь лейтенанта Суворина, установленная этим летом нашими организациями", – написал Петрович и посетовал, что это первый случай вандализма в Дубоссарском районе.

Он рассказал, что "нелюди" разбили плиты отвалившимися кусками бетона и оставили надпись на памятнике – Оккупанты, домой!

Место происшествия уже осмотрели сотрудники полиции и глава села Алексей Гафель. Петрович заявил, что мемориальные доски солдатам будут восстановлены по фотографиям и сохранившимся эскизам.

Cмотрите фотогалерею: В Молдове разбили мемориальные плиты советским солдатам

Ранее сообщалось, что в Польше неизвестные злоумышленники осквернили братскую могилу украинских воинов на кладбище в селе Пикуличи под Перемышлем. Там покоятся погибшие сечевые стрельцы – узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны 1920 года боролись вместе с поляками против русских.

В Чехии осквернили советский памятник

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Теги: памятники и монументы, Советские памятники, фото, вандализм, Молдова, вандалы, памятник, снос памятников
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    21.11.2019, 17:53
Оценка:  -1
Woodbrother
Если доску с монумента
Кто то ночью оторвал,
Значит где то очень близко
русский ваня пробегал.
Мыкола    21.11.2019, 17:42
Оценка:  -7
Мыкола
Наследники румынских вояк, очевидно, резвились или наши майданутые западенцы. На фронте их деды были так себе, зато с мирным населением они воевали хорошо
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