Посторонний пытался заехать в Белый дом на авто

Нарушитель на машине заехал на территорию резиденции президента США, следуя за другим авто, которому был разрешен проезд.

В США посторонний попытался проникнуть на территорию Белого дома на автомобиле. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщается в Twitter Секретной службы США.

Отмечается, что автомобиль пытался проехать вслед за другим транспортным средством, которому был разрешен допуск на территорию.

Не имеющее пропуска авто было задержано. Устанавливаются причины ЧП.

Напомним, летом сообщалось, что Трамп строит четырехметровую стену вокруг Белого дома.

Намерения сделать более высокой ограду у вашингтонской резиденции президента США появились после серии громких инцидентов, связанных с несанкционированным проникновением посторонних на охраняемую территорию комплекса.

Едва ли не самым скандальным происшествием такого рода стало вторжение непосредственно в Белый дом 19 сентября 2014 года американского гражданина, ветерана вооруженных сил Омара Гонзалеса. Ему удалось не только перебраться через ограду Белого дома и беспрепятственно пересечь лужайку, но и проникнуть внутрь особняка.

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