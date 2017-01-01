Импичмент Трампа: в Конгрессе свидетельствует экс-советница президента

Фиона Хилл, вероятно, расскажет о вмешательстве России в президентские выборы в США, а также повторных попытках изменить ход уже нынешней избирательной кампании.

На публичных слушаниях в Палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа выступает его бывшая советница по России Фиона Хилл, а также представитель Посольства США в Украине Дэвид Холмс. Об этом сообщает Укринформ в четверг, 21 ноября.

Свидетели уже прибыли в Конгресс и начинают отвечать на вопросы членов Конгресса. По предварительным ожиданиям, Фиона Хилл должна рассказать об усилиях России - а не Украины, как акцентировал на этом Трамп - относительно вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах. Кроме того, экс-советник Трампа расскажет об угрозах повторных попыток Кремля изменить ход избирательной кампании в следующем году в Соединенных Штатах.

Слушания Дэвида Холмса не планировались ранее. Это именно тот чиновник, который был с послом США при ЕС Гордоном Сондлендом во время его телефонного разговора с президентом Трампом из киевского ресторана. Он уже выступал на закрытых слушаниях на прошлой неделе. Очевидно, конгрессмены сегодня расспросят о подробностях его показаний после того, как накануне в Палате представителей выступил сам посол Сондленд.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

Среди других свидетелей перед Конгрессом выступил посол США в ЕС Гордон Сондленд, который заявил, что Пенс и Помпео знали о давлении на Украину.

"Все были в курсе событий. Это не было секретом", - сказал Сондленд.

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