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Военный самолет разбился в США: есть жертвы

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Близ военной базы Вэнс в штате Оклахома потерпел крушение тренировочный самолет. Два пилота погибли.

Два пилота американских Военно-воздушных сил погибли в результате авиапроисшествия в штате Оклахома, сообщило командование военной базы Венс в Twitter в четверг, 21 ноября.
 
Отмечается, что авария сверхзвукового самолета Northrop T-38 Talon произошла во время тренировочного полета. В результате ЧП погибли двое военнослужащих.
 
На месте инцидента работали сотрудники экстренных служб. Проводится расследование.



Американский беспилотник сдуло ветром во время испытаний
 
Напомним, ранее двое военных США стали жертвами крушения вертолета в Афганистане.

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Теги: авиакатастрофа, видео, жертвы, пилот, ВВС США
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Источник: korrespondent.net

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