Военный самолет разбился в США: есть жертвы

Близ военной базы Вэнс в штате Оклахома потерпел крушение тренировочный самолет. Два пилота погибли.



Два пилота американских Военно-воздушных сил погибли в результате авиапроисшествия в штате Оклахома, сообщило командование военной базы Венс в Twitter в четверг, 21 ноября.



Отмечается, что авария сверхзвукового самолета Northrop T-38 Talon произошла во время тренировочного полета. В результате ЧП погибли двое военнослужащих.











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На месте инцидента работали сотрудники экстренных служб. Проводится расследование.

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