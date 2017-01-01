Военный самолет разбился в США: есть жертвы
Близ военной базы Вэнс в штате Оклахома потерпел крушение тренировочный самолет. Два пилота погибли.
Два пилота американских Военно-воздушных сил погибли в результате авиапроисшествия в штате Оклахома, сообщило командование военной базы Венс в Twitter в четверг, 21 ноября.
Отмечается, что авария сверхзвукового самолета Northrop T-38 Talon произошла во время тренировочного полета. В результате ЧП погибли двое военнослужащих.
На месте инцидента работали сотрудники экстренных служб. Проводится расследование.
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Напомним, ранее двое военных США стали жертвами крушения вертолета в Афганистане.
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