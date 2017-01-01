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Сильное землетрясение произошло в Индонезии

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 располагался 23 км южнее южной оконечности острова Селару.
В Индонезии произошло сильное землетрясение
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Flickr / Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло е в акватории Тиморского моря в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
 
Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее южной оконечности острова Селару (архипелаг Танимбар, Индонезия), в 431 километре к северу от города Дарвин в Австралии. 
 
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

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Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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Теги: Землетрясения, Индонезия, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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