Сильное землетрясение произошло в Индонезии
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 располагался 23 км южнее южной оконечности острова Селару.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло е в акватории Тиморского моря в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее южной оконечности острова Селару (архипелаг Танимбар, Индонезия), в 431 километре к северу от города Дарвин в Австралии.
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
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Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.
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