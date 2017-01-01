ЕС ожидает от Путина "значимых шагов" на нормандской встрече

В Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются. В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы.

В ЕС ждут от Путина "значимых шагов" в Париже

ЕС ожидает "значимых шагов" от России на саммите нормандской четверки в Париже. Об этом заявил глава отдела по отношениям со странами Восточного партнерства внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс на заседании делегации Европарламента по ассоциации с Украиной в Брюсселе, передает Deutsche Welle в пятницу, 22 ноября.

По словам Тиббельса, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются. В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы: обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирование, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

"Это были смелые шаги украинской стороны", - отметил чиновник внешнеполитической службы ЕС.

Он вновь подчеркнул, что теперь Брюссель ожидает от России "не менее значимых шагов для продвижения минского процесса", их Москва могла бы осуществить уже на саммите "нормандской четверки", запланированном на 9 декабря в Париже.

В то же время в ЕС ожидают от украинской власти новых шагов в контексте "инклюзивного" подхода к гражданам Украины на территории ОРДЛО, который задекларировал президент страны Владимир Зеленский.

"Мы думаем, что еще есть вещи, которые Украина может сделать. А именно, усилить поддержку (людей. - ред.) в социальных вопросах, таких как выплата пенсий гражданам на неподконтрольных правительству территориях и избирательные права внутренне перемещенных лиц", - заявил Тиббельс.

По его словам, Украина недавно пообещала Евросоюзу принять закон об избирательных правах таких лиц до конца года.

Напомним, что ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Зеленскому и Путину место для встречи. Назарбаев отметил, что Зеленский уже согласился.

В Кремле заявили, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но пока все сосредоточены на подготовке "нормандского формата".

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