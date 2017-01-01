Нетаньяху назвал "попыткой переворота" обвинения в коррупции

Местная прокуратура решила предъявить израильскому премьеру обвинение в коррупции - его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение прокуратуры предъявить ему обвинения в коррупции являются "попыткой государственного переворота". Об этом сообщает Jerusalem Post в пятницу, 22 ноября.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что решение выдвинуть ему обвинение в коррупции было "попыткой государственного переворота", и потребовал следствия над следователями", - говорится в сообщении.

Через час после того, как генпрокурор Авичай Мандельблит коротко объяснил причины обвинения Нетаньяху в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, премьер-министр обратился к стране из своей резиденции, заявив, что, хотя он "очень уважает" судебную систему страны, "что-то не то происходит со следователями полиции и прокуратурой".

Нетаньяху заявил, что весь судебный процесс против него был направлен на "свержение премьер-министра" и отметил, что решение об обвинении было выдвинуто в "чувствительнейший политический момент, с которым когда-либо сталкивалась нация" - в тот же день, когда процесс формирования коалиции было передано в Кнессет.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху предъявят обвинения по трем уголовным делам. Защита израильского премьер-министра попыталась доказать непричастность политика к вменяемым ему преступлениям.

17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. По их итогам партия Бенни Ганца Кахоль-Лаван получила наибольшее количество мандатов – 33. Второе место заняла партия Нетаньяху Ликуд – 32 мандата. Ни одна из партий не смогла сформировать большинство – 61 из 120 мандатов.

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