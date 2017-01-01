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Турция заявила о задержании топ-террориста ИГИЛ

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Пойманный боевик, по словам главы МВД Турции, стоит за террактами в России и Германии в 2018 году.
В Турции задержали одного из главарей ИГИЛ
В Турции задержали одного из главарей ИГИЛ
Reuters (архивное фото)

Турция заявила о задержании одного из высокопоставленных членов террористического "Исламского государства", утверждая, что он стоит за терактами в России и Германии в 2018 году, сообщает Hurriyet Daily News.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал в интервью изданию, что задержанный Юсуф Худа является одним из главарей ИГИЛ, который занимался изготовлением взрывчатки, а также организатором нападений с участием террористов-смертников.

По его словам, террориста поймали в ходе недавней военной операции на северо-востоке Сирии.

"Этот экстремист стоит за атаками, которые произошли в России и Германии в 2018 году", - сказал турецкий министр.

Он добавил, что Юсуф Худа несет ответственность за 20 террористических актов. Он также вербовал и тренировал террористов-смертников, утверждает турецкий министр.

Турция называет борьбу с ИГИЛ одной из важнейших задач, объясняя необходимость трансграничных операций на территории Сирии.

Ранее Эрдоган заявил о задержании жены, сестры и зятя убитого главы ИГИЛ аль-Багдади.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. 

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Теги: Турция, боевик, задержание, теракты, ИГИЛ
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Источник: korrespondent.net

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