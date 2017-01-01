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В Малайзии задержали судно с украинцами - СМИ

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Балкер с украинско-российским экипажем, по данным СМИ, намеревался без разрешение войти в малайзийский порт.
Судно задержано в нескольких морских милях от восточного побережья штата Джохор (иллюстративное фото)
Судно задержано в нескольких морских милях от восточного побережья штата Джохор (иллюстративное фото)
NSRI

Управление морской полиции Малайзии (MMEA) заявило о задержании балкера с украинско-российским экипажем в нескольких морских милях от восточного побережья штата Джохор на западе страны. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщило издание Star.

Отмечается, что у судна отсутствовало разрешение на вход в малайзийский порт.

"Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли предъявить разрешение на вход от администрации порта. Экипаж состоит из граждан России и Украины возрастом от 21 до 68 лет", - заявил представитель MMEA. Он также отметил, что два моряка были направлены в офис MMEA для дальнейших разбирательств.

По информации газеты Star, данное нарушение грозит штрафом в размере до 100 тысяч ринггитов (около $24 тыс.) и/или тюремным заключением на срок до двух лет.

В МИД Украины пока не комментировали ситуацию.

Напомним, в сентябре с затонувшего в океане судна были спасены два украинца. Их судно   исчезло 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники в результате шторма.

А во Франции девять украинских моряков получили тюремные сроки за перевозку кокаина.

 

 

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Теги: судно, моряки, украинцы, Малайзия, экипаж, задержание, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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