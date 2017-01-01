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В Индии ребенок случайно сварился в котле с супом

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Трехлетний мальчик играл возле кипящего котла на местном празднике и случайно упал в него.
В Индии ребенок случайно сварился в котле с супом
dailymail.co.uk

В Индии на деревенском празднике в котле с супом случайно сварился ребенок. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в деревне неподалеку от индийского города Хайдарабад. Трехлетний мальчик по имени Суреш вместе с отцом пришел на деревенское торжество.

На празднике готовили местный суп самбар в огромном котле. Возле него и игрался ребенок. Трехлетний мальчик случайно упал в чан и сильно обжегся.

Мальчика срочно доставили в больницу, но спустя несколько дней он умер от ожогов.

Отец погибшего ребенка сообщил о трагическом инциденте в полицию. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что на индийском кладбище откопали живого младенца. Также Корреспондент писал о том, что обгоревший мальчик впервые за 14 лет откроет глаза.

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Теги: смерть, Индия, ребенок, инцидент, суп
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Источник: korrespondent.net

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