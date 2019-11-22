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Путин и корабли Украины глазами карикатуриста

Комментариев: 2
Новость с карикатурой стала самой обсуждаемой на сайте DW.

Российский карикатурист Сергей Елкин опубликовал новую работу на DW. Так он отреагировал на споры, касающиеся состояния украинских кораблей, которые вернулись из РФ домой.

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Карикатурист изобразил президента РФ Владимира Путина с распростертыми руками (в виде легендарной сцены из фильма Титаник) на … унитазе. Дело в том, что по информации ВМС Украины с кораблей были сняты розетки, плафоны и унитазы. 

Ранее в РФ заявили, что корабли вернули с ремонтом. РФ “позаботились” о том, чтоб корабли вернулись в родной порт красивыми. По его словам, на украинских кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а также постирали оставленную одежду и обмундирование.

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Теги: РФ, Украина, корабли, карикатура
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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    22.11.2019, 15:24
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
карикатура просто СУПЕР!...ржунемагу!..как говорится прямо в дырочку!...гы-гы-гы
KLISS    22.11.2019, 15:22
Оценка:  +3
KLISS
респект художнику
в точку
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