Путин и корабли Украины глазами карикатуриста
Российский карикатурист Сергей Елкин опубликовал новую работу на DW. Так он отреагировал на споры, касающиеся состояния украинских кораблей, которые вернулись из РФ домой.
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Карикатурист изобразил президента РФ Владимира Путина с распростертыми руками (в виде легендарной сцены из фильма Титаник) на … унитазе. Дело в том, что по информации ВМС Украины с кораблей были сняты розетки, плафоны и унитазы.
Ранее в РФ заявили, что корабли вернули с ремонтом. РФ “позаботились” о том, чтоб корабли вернулись в родной порт красивыми. По его словам, на украинских кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а также постирали оставленную одежду и обмундирование.
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