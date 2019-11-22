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Болгария открывает рынок земли для граждан ЕС

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К концу 2019 года власти должны составить акт о совершенствовании регулирования рынка земли. Сейчас иностранцы покупают землю в обход правил.
мораторий снимут в 2020 году
мораторий снимут в 2020 году
Getty Images
 
Болгария будет продавать землю сельскохозяйственного назначения гражданам Евросоюза с 2020 года, заявила министр сельского хозяйства страны Десислава Танева, сообщает в пятницу, 22 ноября, ЕП со ссылкой на News.bg.
 
Отмена моратория на продажу земли иностранцам вступит в силу с января месяца следующего года после внесения изменений в закон о сельскохозяйственных землях.
 
Документ обнародован в начале ноября для общественного обсуждения.
 
Перед тем, к концу 2019 года, власти должны составить акт о совершенствовании регулирования рынка земли.
 
Танева признала, что сейчас в Болгарии иностранцы покупают землю в обход правил, через регистрацию местного юридического лица.
 
Напомним, у президента Владимира Зеленского рассказали, когда в Украине начнут продавать землю иностранцам.
 
13 ноября Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. 

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Теги: Евросоюз, иностранцы, Болгария, мораторий, Рынок земель
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Источник: korrespondent.net

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