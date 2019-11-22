Болгария открывает рынок земли для граждан ЕС

К концу 2019 года власти должны составить акт о совершенствовании регулирования рынка земли. Сейчас иностранцы покупают землю в обход правил.

мораторий снимут в 2020 году Getty Images

Болгария будет продавать землю сельскохозяйственного назначения гражданам Евросоюза с 2020 года, заявила министр сельского хозяйства страны Десислава Танева, сообщает в пятницу, 22 ноября, ЕП со ссылкой на News.bg.

Отмена моратория на продажу земли иностранцам вступит в силу с января месяца следующего года после внесения изменений в закон о сельскохозяйственных землях.

Документ обнародован в начале ноября для общественного обсуждения.

Перед тем, к концу 2019 года, власти должны составить акт о совершенствовании регулирования рынка земли.

Танева признала, что сейчас в Болгарии иностранцы покупают землю в обход правил, через регистрацию местного юридического лица.

13 ноября Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet