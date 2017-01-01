В Науру пришли к выводу о том, что решение о признании Косово является преждевременным и противоречит принципам резолюции №1244 Совбеза ООН.

Республика Науру, которая находится в Океании, стала 17-й страной, которая отозвала признание Косова.Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщает РТС в пятницу, 22 ноября.

Республика Науру, по словам Дачича, прекратит все дипломатические контакты, которые они имели с Косово до сих пор. Он сообщил, что в ноте, переданной ему заместителем министра иностранных дел Науру, говорится, что Республика Науру пришла к выводу о том, что решение о признании Косово является преждевременным и противоречит принципам резолюции №1244 Совбеза ООН.

Республика Науру является самой маленькой независимой республикой в мире с площадью 21,3 кв. км, но под влиянием Австралии она была одной из первых, кто признал Косово еще в апреле 2008 года.

Cмотрите фотогалерею: Еще одна страна отозвала признание Косова

Науру уже вторая страна, которая в ноябре отказалась от признания Косово – 11 ноября было объявлено, что такое же решение приняла Гана.

Ранее сообщалось, что независимость Косово отказались признавать 15 стран. Африканское государство Того стало 15 страной.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet