В Норвегии осудили двух россиян за нелегальный ввоз украинцев

Граждане России изготовили поддельные удостоверения личности граждан Румынии для 12 украинцев.

В Норвегии окружной суд Осло приговорил двух граждан России к тюремному сроку в 11 месяцев за организацию нелегального пребывания в стране украинских рабочих и незаконном использовании рабочей силы. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро в пятницу, 22 ноября.

В ходе следствия было установлено, что россияне изготовили поддельные удостоверения личности граждан Румынии для 12 украинцев, чтобы обманным путем получить для них разрешение на работу. Граждане Украины привлекались россиянами к малярным и строительным работам в Акерсхусе близ Осло.

Прокуратура попросила суд приговорить россиян лишь к полугоду тюрьмы, однако суд увеличил срок наказания почти вдвое. Осужденные уже подали апелляцию.

Ранее власти Норвегии выслали 67 нелегальных мигрантов из стран СНГ. Все нелегалы приехали на заработки и были задержаны в мотеле в пригороде Осло. Мигранты оказались гражданами России, Казахстана и Кыргызстана.

В Польше заявили о 900 тысячах заробитчан из Украины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet