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В Норвегии осудили двух россиян за нелегальный ввоз украинцев

Комментариев: 2
Граждане России изготовили поддельные удостоверения личности граждан Румынии для 12 украинцев.
Осужденные россияне уже подали апелляцию
Осужденные россияне уже подали апелляцию

В Норвегии окружной суд Осло приговорил двух граждан России к тюремному сроку в 11 месяцев за организацию нелегального пребывания в стране украинских рабочих и незаконном использовании рабочей силы. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро в пятницу, 22 ноября.

В ходе следствия было установлено, что россияне изготовили поддельные удостоверения личности граждан Румынии для 12 украинцев, чтобы обманным путем получить для них разрешение на работу. Граждане Украины привлекались россиянами к малярным и строительным работам в Акерсхусе близ Осло.

Прокуратура попросила суд приговорить россиян лишь к полугоду тюрьмы, однако суд увеличил срок наказания почти вдвое. Осужденные уже подали апелляцию.

Ранее власти Норвегии выслали 67 нелегальных мигрантов из стран СНГ. Все нелегалы приехали на заработки и были задержаны в мотеле в пригороде Осло. Мигранты оказались гражданами России, Казахстана и Кыргызстана.

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Теги: Россия, Украина, суд, нелегалы, Норвегия, украинцы, россияне, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BabaYul    22.11.2019, 16:26
Оценка:  +1
BabaYul
Стыдно то так. Румынам - добро пожаловать, а украинцам - идите нахер, свиньи каплоухие.
Антибес    22.11.2019, 16:22
Оценка:  +3
Антибес
Ничего не меняется.Россияне за пастухов,а наши"нерабы"в качестве баранов.И наши"патриоты"ещё что-то там кукарекают о"гидности".!)))))
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