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Грузовик с 39 трупами: задержан еще один подозреваемый

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Ирландца подозревают в заговоре с целью торговли людьми и с целью оказания помощи незаконной иммиграции.
Грузовик, в котором нашли мертвые тела
Грузовик, в котором нашли мертвые тела

Сотрудники полиции Великобритании задержали жителя Северной Ирландии по подозрению к причастности к гибели 39 мигрантов из Въетнама в Эссексе. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает Sky News.

Отмечается, что 23-летний мужчина был арестован полицией Темз-Вэлли от имени полиции Эссекса. Его подозревают в заговоре с целью торговли людьми и с целью оказания помощи незаконной иммиграции.

Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

Изначально предполагалось, что грузовик из Болгарии. Позже GPS-отчет показал, что автомобиль находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. 

 

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Теги: Британия, полиция, грузовик, трупы, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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