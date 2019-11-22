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Трамп припомнил экс-послу в Украине свою фотографию

Комментариев: 1
Мари Йованович, по словам президента США, почти два года не вешала его фотографию в посольстве и плохо отзывалась о нем.
Трамп озвучил претензии к Йованович
Трамп озвучил претензии к Йованович

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп припомнил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович целых полтора-два года не вешала его фотографию в посольстве, об этом он сказал в пятницу, 22 ноября, в эфире телеканала Fox News.

Трамп отметил, что эта женщина затягивала с тем, чтобы повесить его снимок в посольстве, хотя она принимает решения. Он считает, что Йованович плохо отзывалась о нем и не защищала.

"У меня было право сменить посла", - подчеркнул Трамп.

Как известно, Йованович в Украине (2016-2019).

Ранее Трамп заявлял, что куда бы не отправляли Йованович, все заканчивалось плохо.

Такде на слушаниях в Конгрессе сотрудник Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что адвокат Трампа Руди Джулиани вел "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович. 

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Теги: США, посол, Трамп, портрет, Дональд Трамп, посол США, Мари Йованович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Вольтрон    22.11.2019, 19:04
Оценка:  0
Вольтрон
В моем кабинете висит только одна фотография. Фотография Иисуса.
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