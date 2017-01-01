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В Абхазии во время стрельбы погибли два "вора в законе" – СМИ

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Трое неизвестных в масках подъехали на машине и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком у ресторана Сан-Ремо.
Стрельба произошла на набережной Махаджиров
Стрельба произошла на набережной Махаджиров
Медиа-клуб А?сны.иахьа / Facebook

В центре Сухуми – столицы непризнанной Абхазии – произошла стрельба у ресторана Сан-Ремо. Погибли три человека, двое из которых являлись криминальными авторитетами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник в пятницу, 22 ноября.

Так, погибли 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба – оба уроженцы города Гудаута. Шамба скончался от полученных ранений на месте, а Авидзба – в больнице во время операции.

В больнице также скончалась официантка ресторана, обслуживавшая столик, за которым сидели пострадавшие.

Еще трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести находятся в Сухумской больнице.

По данным МВД Абхазии, стрельба у ресторана началась примерно в 14:40. Трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком на тротуаре возле ресторана. МВД Абхазии объявило план-перехват.

Через час после инцидента сгоревший автомобиль преступников был обнаружен в районе Сухумского железнодорожного депо.

Cмотрите фотогалерею: В Абхазии во время стрельбы погибли два "вора в законе" – СМИ

Ранее в одном из супермаркетов Харькова 14-летний подросток открыл стрельбу и ранил двух человек – женщину и ее сына.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина открыл стрельбу по сотрудникам банка, которые пришли осматривать залоговую квартиру, которая перешла в собственность финучреждения из-за невыплаченного кредита.

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Теги: убийства, криминал, воры, Абхазия, стрельба, криминалитет, убийство, жертвы, вор в законе, погибли, Криминальные авторитеты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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