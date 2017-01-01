Путин признал, что погибшие в Северодвинске разрабатывали "уникальное оружие"

Президент РФ заявил, что в Северодвинске разрабатывалось оружие, которое не имеет аналогов в мире.

Во время награждения родственников погибших сотрудников Росатома президент РФ Владимир Путин заявил, что они занимались разработкой уникального оружия, которое не имеет аналогов в мире. Об этом сообщают Россми.

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Ранее сообщалось о том, что под Северодвинском погибли 5 сотрудников Росатома. На церемонии награждения присутствовали вдовы погибших.

Путин заявил о том, что РФ продолжит усовершенствования этого оружия.

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“Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами“ – заявил Путин.

Президент РФ назвал данное оружие “важнейшей надежной гарантией мира на планете“

Ранее Путин озвучил причины распада СССР. Глава Кремля Владимир Путин считает, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а его причиной стала неэффективная экономическая политика.

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