Путин признал, что погибшие в Северодвинске разрабатывали "уникальное оружие"
Во время награждения родственников погибших сотрудников Росатома президент РФ Владимир Путин заявил, что они занимались разработкой уникального оружия, которое не имеет аналогов в мире. Об этом сообщают Россми.
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Ранее сообщалось о том, что под Северодвинском погибли 5 сотрудников Росатома. На церемонии награждения присутствовали вдовы погибших.
Путин заявил о том, что РФ продолжит усовершенствования этого оружия.
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“Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами“ – заявил Путин.
Президент РФ назвал данное оружие “важнейшей надежной гарантией мира на планете“
Ранее Путин озвучил причины распада СССР. Глава Кремля Владимир Путин считает, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а его причиной стала неэффективная экономическая политика.
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