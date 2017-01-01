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Путин признал, что погибшие в Северодвинске разрабатывали "уникальное оружие"

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Президент РФ заявил, что в Северодвинске разрабатывалось оружие, которое не имеет аналогов в мире.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Getty Images

Во время награждения родственников погибших сотрудников Росатома президент РФ Владимир Путин заявил, что они занимались разработкой уникального оружия, которое не имеет аналогов в мире. Об этом сообщают Россми.

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Ранее сообщалось о том, что под Северодвинском погибли 5 сотрудников Росатома. На церемонии награждения присутствовали вдовы погибших.

Путин заявил о том, что РФ продолжит усовершенствования этого оружия.

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“Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами“ – заявил Путин.

Президент РФ назвал данное оружие “важнейшей надежной гарантией мира на планете“

Ранее Путин озвучил причины распада СССР. Глава Кремля Владимир Путин считает, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а его причиной стала неэффективная экономическая политика.

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Теги: путин, Северодвинск, оружие, разработки
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