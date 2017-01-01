В Иране сообщили об успешных испытаниях собственной системы ПВО

Система Хордад-15 способна обнаруживать различные цели, включая военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 км.

Иран в пятницу, 22 ноября, успешно испытал систему противовоздушной обороны собственного производства Хордад-15. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, испытания прошли в провинции Семнан в ходе масштабных военных учений.

Система Хордад-15 была представлена в июне. Новая система способна обнаруживать различные цели, включая военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 км и отслеживать их на расстоянии 120 км. Иранская разработка также способна обнаруживать скрытые цели в радиусе 85 км и поражать их на расстоянии 45 км.

Система способна одновременно перехватывать шесть целей.

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Напомним, в конце лета Иран также представил новый зенитный ракетный комплекс собственного производства Бавар-373.

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