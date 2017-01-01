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В Италии женщина 50 лет водила автомобиль без прав

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Пожилая женщина пообещала найти свое удостоверение и привезти в полицейский участок, чтобы доказать свою невиновность.
Женщина полвека обманывала правоохранителей
Женщина полвека обманывала правоохранителей
АР
 
В Италии пенсионерка около 50 лет управляла автотранспортом без водительских прав, пишет il Gazzettino.
 
Поймать нарушительницу удалось после того, как она попала в ДТП с тремя машинами в районе города Tревизо. Как рассказали в местной полиции, 77-летняя жительница не имела документов, хотя она убеждала, что они существуют, но просрочены.
 
Стоит отметить, что уголовное дело на местную жительницу не завели, но выписали ей штраф в 5,11 тыс. евро и арестовали автомобиль.
 
Итальянка пообещала найти свое удостоверение и привезти в полицейский участок, чтобы доказать свою невиновность.
 
Напомним, в Борисполе Киевской области сотрудники правоохранительных органов  задержали водителя такси с явными признаками алкогольного опьянения. Он был без водительского удостоверения.
 
Ранее в США полиция поймала известного певца Джастина Бибера за рулем автомобиля без прав.

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Теги: Италия, ДТП, права, ПДД, водительское удостоверение
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Источник: korrespondent.net

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