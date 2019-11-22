В США арестовали подростка после угроз расстрелять одноклассников

Дома у 13-летнего школьника обнаружили винтовку, патроны, схему учебного заведения и список потенциальных жертв.

В Лос-Анджелесе арестовали 13-летнего подростка после угроз расстрелять одноклассников и персонал школы. Об этом 22 ноября сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию.

Отмечается, что дома у школьника нашли винтовку, патроны и список учеников. Вместе с ним был арестован еще один взрослый член семьи, но пока неизвестно, как он связан с инцидентом.

Как рассказали одноклассники арестованного, в пятницу он стал угрожать им расстрелом. Об этом сообщили руководству учебного заведения, которое инфрмировало полицию.

После этого правоохранители обыскали дом подростка, где обнаружили полуавтоматическую винтовку AR-15, 100 патронов, нарисованную от руки карту учебного заведения, а также список имен учеников и сотрудников школы, которых он намеревался атаковать.

Напомним, 14 ноября подросток открыл стрельбу в школе города Санта-Кларита штат Калифорния. В результате инцидента погибли два человека, а также сам нападавший - 16 летний Натаниэль Берхоу.

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