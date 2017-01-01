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Глава Минюста США опроверг слухи об убийстве Эпштейна

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Уильям Барр уверен, что финансист совершил самоубийство в тюремной камере. Это подтверждают расследования ФБР и министерства юстиции.
В Минюсте США назвали причину смерти миллиардера Джеффри Эпштейна
В Минюсте США назвали причину смерти миллиардера Джеффри Эпштейна
Getty Images
 
Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр опроверг слухи об убийстве американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press, которое было опубликовано 22 ноября.
 
Барр уверен, что Эпштейн, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, покончил жизнь самоубийством, а не был убит в тюрьме. 
 
"Могу понять тех людей, которые сразу же подумали о наихудшем варианте, поскольку причиной произошедшего стало неудачное стечение целой череды допущенных ошибок", - отметил глава Минюста.
 
Барр подчеркнул, что расследования, проведенные агентами ФБР и генеральным инспектором Министерства юстиции США, убедили его в том, что произошло самоубийство. 
 
Он также добавил, что лично пересмотрел записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что никто не входил в ту секцию, где находился Эпштейн в ночь его смерти.
 
Во вторник, 19 ноября двоих сотрудников центра предварительного заключения Metropolitain Correctional Center, которые были обязаны каждые полчаса проверять Эпштейна в его камере, арестовали. Им предъявлены обвинения в невыполнении служебных обязанностей.
 
Напомним, Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы.
 
В июле суд постановил оставить Эпштейна под стражей и не выпускать под залог.
 
В августе стало известно, что он скончался в тюремной камере

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Теги: США, самоубийство, торговля людьми, миллиардер
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Источник: korrespondent.net

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