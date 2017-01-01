США потеряли в Ливии беспилотник

Американские военные потеряли связь с беспилотником, который выполнял полет над Триполи.

США потеряли беспилотник в небе над Триполи, Об этом 22 ноября сообщило Африканское командование ВС США ( AFRICOM ).

Отмечается, что инцидент произошел еще 21 ноября.

"В Триполи (Ливия) был потерян беспилотный летательный аппарат (БЛА), принадлежащий американскому командованию. Операции БЛА проводятся в Ливии для оценки текущей ситуации с безопасностью и мониторинга насильственной экстремистской деятельности", - говорится в сообщении военных.

В AFRICOM подчернкули, что "эти операции имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".

В настоящее время инцидент расследуют.

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