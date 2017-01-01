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Американские эксперты посетили Чернобыль

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Визит состоялся в рамках работы межведомственной группы, которая обсудила проблемы нераспространения и региональной безопасности.
Саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС
Саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС
facebook.com/ChornobylNPP
 
Американские и украинские эксперты в составе межведомственной рабочей группы по вопросам нераспространения провели заседание в Киеве. Об этом в пятницу, 22 ноября, информировал Госдепартамент США, сообщает ТАСС.
 
"Эксперты из разных ведомств с обеих сторон встретились для обсуждения ряда проблем, связанных с нераспространением, борьбой с распространением, контролем стратегического экспорта и безопасностью границ", - указано в пресс-релизе Госдепа.
 
Отмечается, что в ходе двухдневного визита эксперты также посетили Чернобыль, чтобы увидеть новый безопасный конфайнмент (саркофаг), введенный в эксплуатацию в этом году.
 
Встреча была направлена на противодействие угрозам, связанным с распространением технологий двойного назначения, оружия массового уничтожения и средств его доставки.
 
Напомним, 10 июля, ЕС передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. 
 

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Теги: Украина-США, Чернобыль, ЧАЭС, саркофаг, саркофаг для ЧАЭС
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Источник: korrespondent.net

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