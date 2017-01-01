В Сирии 10 человек погибли при взрыве автомобиля

Теракт устроили боевики сирийского крыла Рабочей партии Курдистана, утверждают в Минобороны Турции.

На севере Сирии в районе города Телль-Абъяд взорвался заминированный автомобиль. Погибли не менее 10 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на оппозиционную Свободную сирийскую армию (ССА) в субботу, 23 ноября.

"Десять человек погибли и еще более 25 получили ранения в результате взрыва заминированной машины в городе Телль-Абъяд на севере Сирии", – рассказал собеседник агентства.

По его информации, число жертв взрыва может возрасти.

Отметим, что город Телль-Абъяд сейчас находится под контролем Турции. В Минобороны этой страны утверждают, что теракт устроили боевики сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, 9 октября турецкая армия начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Уже 23 октября в Минобороны Турции объявили о прекращении военной операции в Сирии в связи с завершением выведения курдских формирований из "безопасной зоны".

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