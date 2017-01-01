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Последний суматранский носорог умер в Малайзии

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В заповеднике на малазийском острове Борнео умерла последняя известная ученым особь суматранского носорога.
 
Последняя, известная ученым, особь суматранского носорога скончалась в Малайзии, сообщает Reuters.
 
25-летняя самка по имени Иман, о которой заботились в заповеднике с момента ее обнаружения в 2014 году, умерла от рака в штате Сабах на острове Борнео.
 
Суматранский носорог был объявлен вымершим в дикой природе Малайзии в 2015 году. Последний самец малайзийского носорога умер в мае 2019 года.
 
В настоящее время этот вид практически исчез из дикой природы во всем мире. По оценкам специалистов по охране окружающей среды, сейчас обитает от 30 до 80 особей.
 
Потеря среды обитания и браконьерство привели к тому, что животное может вымереть в течение нескольких десятилетий.

Драка редких носорогов попала на видео

Напомним, в прошлом году в Кении скончался последний самец северного белого носорога.

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Теги: животные, смерть, носорог, Малайзия
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Источник: korrespondent.net

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