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Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

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Закон не дает возможности Эво Моралесу, который досрочно ушел в отставку на фоне протестов, вновь участвовать в выборах.
Экс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес


Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.

"Палата депутатов единогласно одобрила законопроект Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов", – говорится в сообщении в Twitter палаты депутатов

По результатам предыдущего голосования победил Эво Моралес, который уехал из страны на фоне протестов. Итоги октябрьских выборов аннулируются.

Моралесу запрещается участие в новых выборах. По новому закону нельзя участвовать в процедуре людям, которые занимали пост президента два раза подряд. Документ передали на подпись временному президенту Боливии.

Напомним,управлявший Боливией в течение 14 лет Эво Моралес решил покинуть пост и уехать из охваченной митингами и беспорядками страны.

Позже политик назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище.

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Теги: Боливия, выборы президента, президентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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