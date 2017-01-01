Пассажирский поезд врезался в автомобиль в США

В результате аварии погибли три человека, находившиеся в машине. В поезде находились около 200 человек, они не пострадали.

Во Флориде поезд врезался в автомобиль CNN



Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в американском штате Флорида, сообщает

Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в американском штате Флорида, сообщает Associated Press На юго-востоке штата пассажирский поезд компании Amtrak, перевозивший двести пассажиров из Майами в Нью-Йорк, протаранил автомобиль.

Пассажиры поезда не пострадали, погибли находившиеся в машине люди.





Пассажирский поезд протаранил автомобиль в США

По каким причинам автомобиль оказался на пути следования поезда, пока неизвестно. Напомним, летом в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем во Львовской области один человек погиб и один пострадал. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент