Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пассажирский поезд врезался в автомобиль в США

Комментариев: 0
В результате аварии погибли три человека, находившиеся в машине. В поезде находились около 200 человек, они не пострадали.
Во Флориде поезд врезался в автомобиль
Во Флориде поезд врезался в автомобиль
CNN

Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
 
На юго-востоке штата пассажирский поезд компании Amtrak, перевозивший двести пассажиров из Майами в Нью-Йорк, протаранил автомобиль.  
 
Пассажиры поезда не пострадали, погибли находившиеся в машине люди.  
 
По каким причинам автомобиль оказался на пути следования поезда, пока неизвестно.

Пассажирский поезд протаранил автомобиль в США
 
Напомним, летом в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем во Львовской области один человек погиб и один пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ДТП, Поезд, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь