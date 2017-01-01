Пассажирский поезд врезался в автомобиль в США
В результате аварии погибли три человека, находившиеся в машине. В поезде находились около 200 человек, они не пострадали.
Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
На юго-востоке штата пассажирский поезд компании Amtrak, перевозивший двести пассажиров из Майами в Нью-Йорк, протаранил автомобиль.
Пассажиры поезда не пострадали, погибли находившиеся в машине люди.
По каким причинам автомобиль оказался на пути следования поезда, пока неизвестно.
Пассажирский поезд протаранил автомобиль в США
Пассажирский поезд протаранил автомобиль в США
Напомним, летом в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем во Львовской области один человек погиб и один пострадал.
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