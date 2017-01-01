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Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

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Эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 находился в 85 километрах юго-восточнее города Адак.
У берегов Аляски произошло землетрясение
У берегов Аляски произошло землетрясение
АР

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
 
Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах юго-восточнее города Адак. Очаг толчков залегал на глубине 25 километров. 
 
Информации о пострадавших в результате происшествия к настоящему времени нет. 

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Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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Теги: Землетрясения, Аляска, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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