Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 находился в 85 километрах юго-восточнее города Адак.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах юго-восточнее города Адак. Очаг толчков залегал на глубине 25 километров.
Информации о пострадавших в результате происшествия к настоящему времени нет.
В Иране произошло сильное землетрясение: есть жертвы
В Иране произошло сильное землетрясение: есть жертвы
Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент