Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски



Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах юго-восточнее города Адак. Очаг толчков залегал на глубине 25 километров.



Информации о пострадавших в результате происшествия к настоящему времени нет.

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Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.