В Чили во время акции протеста ограбили банк

Во время акций протеста в чилийской столице Сантьяго было ограблено отделение одного из банков.



В Сантьяго неизвестные ограбили банк почти на 190 тысяч долларов в ходе акции протеста, передает телеканал France 24.

Грабители проникли в здание с помощью кислородных резаков. Из филиала госбанка они похитили 190 тысяч долларов и две единицы оружия.

Кроме того, было зарегистрировано еще как минимум пять нападений на магазины и два поджога торговых центров.

Напомним, массовые протесты в Чили начались в середине октября. Причиной стало недовольство жителей повышением цен на проезд в метро. Позднее митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

К 20 октября власти страны ввели комендантский час в столице Сантьяго и ее окрестностях.В ходе протестов по всей стране начиная с 18 октября погибли 23 человек, свыше 2000 пострадали.

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