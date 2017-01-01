Джулиани заявил о наличии компромата на Байденов

В его сейфе хранятся документы, которые свидетельствуют о том, что семья Байденов извлекала выгоду из служебного положения.



Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.



По его словам, речь идет о документах о семье Байденов, в которых содержится информация о "четырех десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения".



"Если я исчезну, они незамедлительно будут опубликованы", – написал Джулиани в Twitter, отметив, что данные документы хранятся в его сейфе.



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, почему поручил своему личному адвокату работать над политикой в отношении Украины.

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