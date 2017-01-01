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Джулиани заявил о наличии компромата на Байденов

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В его сейфе хранятся документы, которые свидетельствуют о том, что семья Байденов извлекала выгоду из служебного положения.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена. 
 
По его словам, речь идет о документах о семье Байденов, в которых содержится информация о "четырех десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения".
 
"Если я исчезну, они незамедлительно будут опубликованы", – написал Джулиани в Twitter, отметив, что данные документы хранятся в его сейфе.
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, почему поручил своему личному адвокату работать над политикой в отношении Украины.

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Теги: адвокат, компромат, Дональд Трамп, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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