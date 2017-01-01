Джонсон определился с планами в случае победы на выборах

В случае победы очередные дебаты и голосование по соглашению с ЕС будут устроены до Рождества.



В случае победы Консервативной партии на выборах ее лидер премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет до Рождества очередные дебаты и голосование по Brexit, сообщает Reuters.



"Моим ранним рождественским подарком стране станет возвращение законопроекта по Brexit в парламент до праздничных каникул", – заявил британский премьер.







Выборы вместо Brexit. К чему пришла Великобритания Джонсон обнародовал манифест Консервативной партии, содержащий в себе обещания по "заморозке" налога на прибыль, НДС, сборов на национальное страхование и по созданию рабочих мест.

Напомним, в конце октября Джонсон потребовал провести внеочередные выборы в парламент в обмен на отсрочку по Brexit, предложив проголосовать 12 декабря. Его решение поддержали лейбористы. При победе консерваторов на выборах Великобритания подпишет соглашение по Brexit, а Лейбористская партия в случае выигрыша обещает провести новый референдум.

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