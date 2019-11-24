В Конгрессе США предупредили о возможных санкциях против Северного потока-2

Если санкции будут введены, компании, участвующие в строительстве газопровода, вынуждены будут закрыться, заявили в США.

Конгресс США может предусмотреть в оборонном бюджете на 2020 год санкции против Северного потока-2. Об этом в субботу, 24 ноября сообщил председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш в комментарии изданию Defense News.

"Окно возможностей закрывается. Значительная часть Северного потока-2 уже построена", - пояснил Риш соображения, которыми руководствовались сенаторы при включении положения о санкциях.

Он отметил, что санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте.

"Это принесет им большие расходы. Думаю, если санкции пройдут, (компании - ред.) вынуждены будут закрыться и, думаю, россияне будут вынуждены искать другие пути, чтобы это сделать", - подчеркнул Джим Риш.

Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону США. Включение такого положения в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете. Текст законопроекта не раскрывается, но сенатор заявил, что положение о санкциях будет созвучным с положениями, предусмотренными законопроектом, поданным в июле сенатором Тедом Крузом.

Законопроект Protecting europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) предлагает ввести санкции против судов, которые участвуют в построении российского трубопровода Северный поток.

Напомним, в Германии готовятся к запуску Северного потока-2. Первую нитку газопровода Eugal планируют ввести в эксплуатацию 1 января 2020 года. Вторая будет достроена до конца следующего года.

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