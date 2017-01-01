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В Конго разбился пассажирский самолет, есть жертвы

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В результате авиакатастрофы погибли несколько человек, однако точное количество погибших и пострадавших устанавливается.
В Конго разбился самолет
В Конго разбился самолет
glavcom.ua

В Демократической Республике Конго произошло крушение пассажирского самолета, на борту которого находились 17 человек, известно о погибших. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что пассажирский самолет авиакомпании Busy Bee разбился в городе Гома на востоке страны. Авария самолета, который должен был выполнить рейс в город Бени, произошла при взлете.

По данным офиса губернатора провинции Северный Киву, в результате авиакатастрофы погибли несколько человек, однако точное количество погибших и пострадавших сейчас устанавливается. Авиакомпания Busy Bee пока не комментирует ситуацию.

Авиакатастрофы в Конго происходят довольно часто. Это связано с низкими стандартами безопасности и плохим обслуживанием самолетов. Всем коммерческим авиаперевозчикам ДР Конго, включая Busy Bee, запрещено работать в Евросоюзе.

 


Напомним, в октябре в ДР Конго разбился транспортный президентский Ан-72. Президента на борту не было.

А в прошлом году в Конго неудачно сел самолет с российскими пилотами.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Конго, крушение
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Источник: korrespondent.net

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