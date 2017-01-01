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Во Франции непогода убила двух человек

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В начале ноября во Франции из-за непогоды 140 тысяч домов остались без света. Наибольшие проблемы пришлись на жителей Новой Аквитании, Овернь и Окситании.
Еще один мужчина пропал без вести
Еще один мужчина пропал без вести
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Во Франции в департаменте Вар в результате непогоды спасатели обнаружили два тела, сообщает в воскресенье, 24 ноября, BFMTV.
 
Спасатели до сих пор ищут 70-летнего мужчину, который считается пропавшим без вести после того, как он утром 22 ноября вышел из дома во время сильного дождя.
 
По данным Euronews, штормы накрыли также провинцию Приморские Альпы.

Напомним, на побережье Западной Европы обрушился мощнейший шторм Амели

Еще сообщалось, что порядка 60 тысяч домохозяйств в Эстонии оказались без электричества из-за обрушившегося на республику шторма.

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Теги: Франция, дождь, шторм, жертвы, катаклизмы
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Источник: korrespondent.net

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