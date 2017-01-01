Появились фото и видео крушения самолета в Конго

Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спаслись до взрыва самолета.

В результате крушения много жертв ВВС

В сети появились фото и видео с места падения самолета на жилые дома в Демократической Республике Конго, сообщает в воскресенье, 24 ноября, ВВС.

Как известно, в результате крушения пассажирского самолета на жилые дома погибли по меньшей мере 24 человека

Небольшой пассажирский самолет упал на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго. Самолет Dornier-228 принадлежал частному перевозчику Busy Bee, он потерпел крушение примерно через минуту после взлета.

Smoke rises from the wreckage of a small plane which crashed on takeoff into a densely populated area of Goma in the Democratic Republic of Congo pic.twitter.com/31BXU7qrG0 — AFP news agency (@AFP) 24 ноября 2019 г.

На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спаслись до взрыва самолета.

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