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Появились фото и видео крушения самолета в Конго

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Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спаслись до взрыва самолета.
В результате крушения много жертв
В результате крушения много жертв
ВВС
 
В сети появились фото и видео с места падения самолета на жилые дома в Демократической Республике Конго, сообщает в воскресенье, 24 ноября, ВВС.
 
Как известно, в результате крушения пассажирского самолета на жилые дома погибли по меньшей мере 24 человека
 
Небольшой пассажирский самолет упал на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго. Самолет Dornier-228 принадлежал частному перевозчику Busy Bee, он потерпел крушение примерно через минуту после взлета.
 
 
На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спаслись до взрыва самолета.
 
Напомним, в октябре в ДР Конго разбился транспортный президентский Ан-72. Президента на борту не было.
 
А в прошлом году в Конго неудачно сел самолет с российскими пилотами.

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Теги: самолет, Конго, жертвы, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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