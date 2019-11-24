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В ЕС решили, как распределить беженцев

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Всем мигрантам разрешили высадиться в сицилийском городе Мессина. Теперь их распределят между странами ЕС.
Беженцы из Сирии
Беженцы из Сирии
 
В Евросоюзе впервые активировали принятый в сентябре новый механизм распределения беженцев, сообщает в воскресенье, 24 ноября, Сегодня.
 
Новый механизм применят в отношении 213 беженцев, которых спасли волонтеры судна Ocean Viking в Средиземном море.
 
На борту судна находились 213 мигрантов, которых спасли представители организации Врачи без границ и SOS Mеditerranеe в Средиземноморье. Всем мигрантам разрешили высадиться в сицилийском городе Мессина. Теперь их распределят между странами ЕС, которые согласились принять участие в новом механизме.
 
Кроме того, в субботу итальянская береговая охрана спасла более 140 мигрантов, которые плыли на судне, которое перевернулось вблизи острова Лампедуза. По словам спасенных мигрантов, около 20 человек с этого судна пропали без вести, сейчас их разыскивают сотрудники европейской пограничной службы.
 
Напомним, в ЕС раскрыли группировку, перевозившую мигрантов в грузовиках.
 
Также сообщалось, в Британии задержали перевозчика 15 нелегалов.

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Теги: ЕС, беженцы, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alexsy    24.11.2019, 19:37
Оценка:  +1
Alexsy
С колоний деньги качали одни, а беженцы всем!
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