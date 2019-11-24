Трамп заявил, что большинство американцев против импичмента
Американский лидер утверждает, что 75 процентов жителей США не поддерживают процесс импичмента, начатый демократами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что три четверти американцев не поддерживают начатый Демократической партией процесс импичмента в отношении главы государства. Об этом он написал в Twitter 24 ноября.
"Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся (c мнением - ред.) штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!" - подчеркнул американский лидер.
Polls have now turned very strongly against Impeachment, especially in swing states. 75% to 25%. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2019
Напомним, в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа.
Как утверждают оппоненты американского лидера, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
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