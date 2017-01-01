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В Брюсселе прошел марш против насилия над женщинами

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Манифестанты выставили на мостовой пары женской обуви, выкрашенной в цвет крови в память об убитых женщинах.
В Брюсселе прошла манифестация против насилия над женщинами
В Брюсселе прошла манифестация против насилия над женщинами
 
В Брюсселе прошли многотысячные манифестации накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, отмечаемого 25 ноября. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
По данным полиции, в акции приняли участие около десяти тысяч человек.
 
Марш организовала гражданская платформа Mirabal, объединяющая около сотни общественных организаций.
 
Участники манифестации требуют конкретизации применения в стране Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.
 
Бельгия ратифицировала документ в 2016 году, но общественные организации считают, что его влияние в стране незначительно.
 
По ходу движения колонны манифеcтанты объявляли имена погибших от насилия женщин. 
 
 
Напомним, в апреле в Украине вынесли первый приговор за домашнее насилие.
 
Ранее в январе вступил в силу закон О предотвращении и противодействии домашнему насилию.

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Теги: Бельгия, женщины, фото, марш, акция, Брюссель, насилие, домашнее насилие
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Источник: korrespondent.net

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