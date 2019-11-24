Крушение в Конго: число погибших возросло

Спасатели извлекли из-под обломков самолета тела 29 погибших. Среди них пассажиры и два члена экипажа, а также жители района где упало воздушное судно.

В ДР Конго самолет упал на жилые дома sharjah24.ae

e Число погибших в результате крушения пассажирского самолета частной авиакомпании Busy Bee на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек. Об этом 24 ноября сообщил портал Actualit

Власти провинции Северное Киву уточнили, что спасатели извлекли из-под обломков самолета тела 29 погибших. Семеро из них были членами одной семьи и в момент аварии находились дома.

Также в результате крушения пострадали 16 человек, их направили в больницы.

Ведется расследование причин инцидента.

Он разбился в жилом районе Гомы спустя несколько минут после взлета.

На борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Ранее сообщалось, что все они погибли. Также есть жертвы среди жителей района, где упал самолет.

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