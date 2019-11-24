Крушение в Конго: число погибших возросло
Спасатели извлекли из-под обломков самолета тела 29 погибших. Среди них пассажиры и два члена экипажа, а также жители района где упало воздушное судно.
Число погибших в результате крушения пассажирского самолета частной авиакомпании Busy Bee на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек. Об этом 24 ноября сообщил портал Actualite.
Власти провинции Северное Киву уточнили, что спасатели извлекли из-под обломков самолета тела 29 погибших. Семеро из них были членами одной семьи и в момент аварии находились дома.
Также в результате крушения пострадали 16 человек, их направили в больницы.
Ведется расследование причин инцидента.
Напомним, 24 ноября в ДР Конго потерпел крушение двухмоторный самолет типа Dornier.
Он разбился в жилом районе Гомы спустя несколько минут после взлета.
На борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Ранее сообщалось, что все они погибли. Также есть жертвы среди жителей района, где упал самолет.
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