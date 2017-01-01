В Китае произошло сильное землетрясение, есть погибший

Магнитуда подземных толчков составила 5,2. Сообщается об одном погибшем, информации о пострадавших пока нет.

На юго-западе Китая 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр (CENC).

Подземные толчки зафиксировали неподалеку от уезда Дасинь в 9.18 (3.18 по киевскому времени).

Эпицентр землетрясения располагался на глубине десять километров.

По данным Центрального телевидения Китая, жертвой землетрясения стал один человек. В район бедствия направлены представители местного сейсмологического бюро.

О других пострадавших пока не сообщается.

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