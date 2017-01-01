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В Китае произошло сильное землетрясение, есть погибший

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Магнитуда подземных толчков составила 5,2. Сообщается об одном погибшем, информации о пострадавших пока нет.
На юго-западе Китая произошло землетрясение
На юго-западе Китая произошло землетрясение
 
На юго-западе Китая 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр (CENC).
 
Подземные толчки зафиксировали неподалеку от уезда Дасинь в 9.18 (3.18 по киевскому времени). 
Эпицентр землетрясения располагался на глубине десять километров.
 
По данным Центрального телевидения Китая, жертвой землетрясения стал один человек. В район бедствия направлены представители местного сейсмологического бюро.
 
О других пострадавших пока не сообщается.
 
Напомним, в сентябре на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4. В результате подземных толчков один человек умер и 63 пострадали.

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Теги: Китай, жертва, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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