В Китае произошло сильное землетрясение, есть погибший
Магнитуда подземных толчков составила 5,2. Сообщается об одном погибшем, информации о пострадавших пока нет.
На юго-западе Китая 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр (CENC).
Подземные толчки зафиксировали неподалеку от уезда Дасинь в 9.18 (3.18 по киевскому времени).
Эпицентр землетрясения располагался на глубине десять километров.
По данным Центрального телевидения Китая, жертвой землетрясения стал один человек. В район бедствия направлены представители местного сейсмологического бюро.
О других пострадавших пока не сообщается.
Напомним, в сентябре на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4. В результате подземных толчков один человек умер и 63 пострадали.
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