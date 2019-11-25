В Перу автобус рухнул в пропасть, есть жертвы

Автобус, в салоне которого находились около 50 человек, упал в ущелье глубиной 200 метров.

По меньшей мере, 10 человек погибли и 20 человек получили ранения в Перу в результате аварии пассажирского автобуса. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает CGTN.

Инцидент произошел в районе центрального департамента Уануко.

"Похоже, что автобус сорвался с дороги в ущелье примерно в 500 метрах от Карпского тоннеля", - говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что автобус перевозил не менее 50 пассажиров. А глубина ущелья составляет 200 метров.

Пострадавшие были доставлены в различные районные больницы.

К слову, из-за особенностей местности в Перу такие происшествия случаются нередко. Так, 13 ноября мы сообщали, что на севере Перу автобус упал в пропасть с высоты около 300 метров, погибли 19 человек. А в октябре на юге Перу не менее 23 человек погибли и еще 30 пострадали, когда автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet