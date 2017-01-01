Парнас передал в Конгресс записи, связанные с Трампом и Украиной

На переданных аудио и видеозаписях фигурируют, в том числе, Джулиани и Трамп. Парнаса и Фрумана вызвали в Конгресс для пояснений.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США получил аудио- и видеозаписи, а также фотографии, предоставленные Львом Парнасом, помощником личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ABC News со ссылкой на многочисленные источники.

Отмечается, что Лев Парнас, вероятно, сыграл ключевую роль в усилиях Джулиани по расследованию дел бывшего вице-президента Джо Байдена в Украине.

"Материалы, представленные комитету, содержат аудио-, видео- и фотоматериалы, на которых фигурируют, в том числе, Джулиани и Трамп. Было непонятно, что на них изображено, и комитеты начали работать с материалами только на прошлой неделе", - говорится в сообщении издания.

"Мы вызвали в суд мистера Парнаса и мистера Фрумана для ознакомления с их материалами. Мы хотели бы, чтобы они в полном объеме выполнили эти повестки", - сказал глава разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф в интервью CNN в воскресенье.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался комментировать эти заявления.

Напомним, что после окончания публичных слушаний в Конгрессе готовят отчет по расследованию, однако материалы продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что в США арестовали помощников адвоката Трампа. Льва Парнаса и Игоря Фрумана подозревали в решении "украинского вопроса". Позже их признали невиновными.

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