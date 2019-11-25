Китай построил тюрьмы для уйгуров: Миллиону человек "промывают мозги"

"Студенты" лагерей "должны иметь фиксированное положение в постели, фиксированное положение в очереди, фиксированное место в классе и во время работы".

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Китайское правительство использует тюремные лагеря в западном регионе Синьцзян для того, чтобы "промывать мозги" заключенным мусульманам уйгурской национальности.

Об этом свидетельствует утечка документов, сообщает BBC.

"Утечка документов впервые детализирует систематическое "промывание мозгов" в Китае соням тысяч мусульман (уйгуров - ред.) в сети тюремных лагерей строгого режима", - говорится в сообщении.

Утечка произошла в Международном консорциуме журналистов-расследователей (ICIJ), который работал с 17 медиа-партнерами, включая BBC Panorama и The Guardian в Великобритании.

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Расследование обнаружило новые доказательства, которые опровергают заявления Пекина о том, что лагеря, построенные в последние три года, предназначены только для добровольного перевоспитания в целях противодействия экстремизму.

Считается, что около миллиона человек, преимущественно представители мусульманской уйгурской общины, были арестованы без суда.

Один из слитых отчётов указывает, что 15 000 человек из южного Синьцзяна были отправлены в лагеря всего за одну неделю в 2017 году.

Утечка правительственных документов включает в себя инструкции, которые в 2017 году руководители лагерей получили от одного из высоких чиновников Коммунистической партии Синьцзяна. В них указывалось, что нельзя позволять побеги, нужно повышать дисциплину и наказывать за нарушение норм поведения, содействовать покаянию и исповеди, поощрять так называемых "студентов" полностью преображаться, обеспечивать полное видео-наблюдение за общежитиями без слепых зон.

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Документы также показывают, как контролируется каждый аспект жизни задержанных: "Студенты должны иметь фиксированное положение в постели, фиксированное положение в очереди, фиксированное место в классе и во время работы". Изменения строго запрещены. Правительство внедряло поведенческие и дисциплинарные требования для утреннего подъёма заключенных, переклички, личной гигиены, приема пищи, обучения и так далее.

"Студенты" лагерей получали очки за идеологическую трансформацию, учебу и соблюдение дисциплины. Система кнута и пряника определяла их возможность общаться с семьями, а также время, когда их можно было отпустить.

В документах также содержатся четкие указания арестовывать уйгуров с иностранным гражданством и выслеживать уйгуров, проживающих за границей. Предполагается, что посольства и консульства Китая вовлечены в это дело. Однако посол Китая в Великобритании Лю Сяомин заявил, что эти меры защитили местных жителей, и за последние три года в Синьцзяне не было ни одного теракта. Саму документацию из утечки посол назвал фейковыми новостями.

Как сообщалось, 24 октября уйгурский активист стал лауреатом премии Сахарова.

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